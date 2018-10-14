اليوم.. محاكمة 120 متهما في قضية أحداث الذكرى الثالثة للثورة

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، إعادة إجراءات محاكمة ١٢٠ متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الذكرى الثالثة للثورة" لاستكمال المرافعة.



كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة.



كما اتهمتهم النيابة العامة بتكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

