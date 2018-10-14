مهاجم الأرجنتين: مواجهة البرازيل ليست مباراة ودية

أكد ماورو إيكاردي، مهاجم المنتخب الأرجنتيني، أن مواجهة البرازيل، خلال الدورة الرباعية المقامة في السعودية، ليست مباراة ودية.



وقال إيكاردي، خلال تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "مواجهة البرازيل؟ هي ليست مباراة ودية على الإطلاق، ويوجد الكثير من الحماس، واجهنا كولومبيا في وقت سابق وهو فريق كبير، ولكن اللعب مع البرازيل يعني لنا الكثير".



وواصل: "أنا بحالة جيدة، وهذه المرة أنا في حالة أفضل، وقادر على خوض التدريبات مع المجموعة، وهو ما لم يحدث في آخر مرة تواجدت فيها مع المنتخب".



وأضاف: "نحن نحاول أن نتبع مشروعا جديدا، مع العديد من اللاعبين الجدد، والذين يرتدون قميص المنتخب لأول مرة ويودون تحقيق شيء للمستقبل".



ويلعب المنتخب الأرجنتيني، مع نظيره البرازيلي، يوم الثلاثاء المقبل بالسعودية.