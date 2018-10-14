درة تكشف لصدى البلد عن تفاصيل دورها فى يوم مصرى

كشفت الفنانة درة عن تفاصيل دورها فى فيلمها الجديد " يوم مصرى " وقالت انه دورها مهم ومختلف عليها ويعتمد بشكل كبير على الدراما وتطلب منها مجهود تمثيلى كبير .



واضافت درة انها تجسد دور فتاة تدعى "ميرفت" محجبة فى أحداث فيلم يوم مصرى وتعمل ممرضة فى أحد المستشفيات الحكومية وتعول أسرتها حتى تكشف الأحداث عكس ذلك وتلجأ إلى طريق الانحراف حتى تحاول كسب منصب أعلى داخل المستشفى التى تعمل بها.



فيلم "يوم مصرى" يشارك فى بطولته كل من الفنان خالد النبوى وأحمد الفيشاوى ومحمد عادل، ودرة، ومن إخراج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، وينتمى الفيلم لنوعية أعمال اليوم الواحد حيث تدور الأحداث، حول يوم الاحتفال بمولد السيدة .