ثقافة الوادي الجديد تواصل تقديم العرض المسرحي ولاد البلد حتى 17 أكتوبر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم العرض المسرحي "ولاد البلد" على مسرح قصر ثقافة الوادي الجديد التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة والذي يستمر حتى يوم 17 أكتوبر.





ويقدم العرض "ولاد البلد" 4 ليال بمدينة الخارجة وقراها بمحافظة الوادي الجديد و3 ليال بالداخلة، وليلتي عرض ببلاط والفرافرة، يتوجه العرض بعدها الى محطته الأخيرة لهذه الجولة بمحافظة بورسعيد.



