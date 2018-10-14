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محافظات

ثقافة الوادي الجديد تواصل تقديم العرض المسرحي ولاد البلد حتى 17 أكتوبر

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 01:08 ص
قصر ثقافة الخارجة
قصر ثقافة الخارجة
منصور ابو العلمين
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم العرض المسرحي "ولاد البلد" على مسرح قصر ثقافة الوادي الجديد التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة والذي يستمر حتى يوم 17 أكتوبر. 

ويقدم العرض "ولاد البلد" 4 ليال بمدينة الخارجة وقراها بمحافظة الوادي الجديد و3 ليال بالداخلة، وليلتي عرض ببلاط والفرافرة، يتوجه العرض بعدها الى محطته الأخيرة لهذه الجولة بمحافظة بورسعيد.

"ولاد البلد" من تأليف وأشعار مصطفي سليم، بطولة مجموعة من شباب الفنانين: "شادي أسعد، وائل مصطفي، عبد العزيز التوني، آية جمال، شروق، ضحى محمد، رنا، إبراهيم طلبة، محمد صالح، عادل يوسف، أمير عز، أحمد مجدي، أمير الصم، محمود فتحي، ياسر رفاعي"، تأليف موسيقي وألحان حازم الكفراوى، أزياء أميرة صابر، استعراضات فاروق جعفر، مادة فيلمية دنيا أمين وبيشوى شوقي.

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