حارس بولندا يشيد بـ ليفاندوسكي الجديد.. يعيش فترة جنونية في الكالتشيو

أشاد فويتشيك تشيزني، حارس مرمى نادي يوفنتوس ومنتخب بولندا، بمواطنه كريستوف بياتيك، مهاجم جنوى.





وقال تشيزني، في تصريحات نشرها موقع كالتشيو نيوز، قبل مواجهة إيطاليا، الأحد، بدوري الأمم الأوروبية "بياتيك يعيش فترة جنونية في الكالتشيو".





وأضاف تشيزني "أتمنى أن يستمر تألق كريستوف بياتيك في مباراة الغد، ويتوقف بعد 6 أيام".





ويستعد الثنائي تشيزني وبياتيك، للمشاركة مع بولندا أمام إيطاليا، قبل أن يلتقي الثنائي وجهًا لوجه، بداية الأسبوع المقبل، في مباراة يوفنتوس وجنوى بالكالتشيو.





ونجح بياتيك، في هز الشباك مع منتخب بلاده، خلال مباراة البرتغال، التي انتهت بخسارة بولندا، بنتيجة 2-3.



