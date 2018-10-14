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رياضة

حارس بولندا يشيد بـ ليفاندوسكي الجديد.. يعيش فترة جنونية في الكالتشيو

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 01:16 ص
كريستوف بياتيك، مهاجم
كريستوف بياتيك، مهاجم بولندا
حسن العمدة
أشاد فويتشيك تشيزني، حارس مرمى نادي يوفنتوس ومنتخب بولندا، بمواطنه كريستوف بياتيك، مهاجم جنوى.

وقال تشيزني، في تصريحات نشرها موقع كالتشيو نيوز، قبل مواجهة إيطاليا، الأحد، بدوري الأمم الأوروبية "بياتيك يعيش فترة جنونية في الكالتشيو".

وأضاف تشيزني "أتمنى أن يستمر تألق كريستوف بياتيك في مباراة الغد، ويتوقف بعد 6 أيام".

ويستعد الثنائي تشيزني وبياتيك، للمشاركة مع بولندا أمام إيطاليا، قبل أن يلتقي الثنائي وجهًا لوجه، بداية الأسبوع المقبل، في مباراة يوفنتوس وجنوى بالكالتشيو.

ونجح بياتيك، في هز الشباك مع منتخب بلاده، خلال مباراة البرتغال، التي انتهت بخسارة بولندا، بنتيجة 2-3.

وانضم كريستوف بياتيك (23 عامًا)، إلى جنوى، في الصيف الماضي مقابل 4.5 مليون يورو، وتمكن من تسجيل 9 أهداف، بعد مرور 8 جولات من عمر الكالتشيو.

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