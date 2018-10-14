قنصوة: خطة لتطوير جبخانة محمد على الأثرية بالتعاون مع محافظة القاهرة..صور

قالت سهير قنصوة مدير عام مناطق آثار مصر القديمة والفسطاط، إن هناك حاليا مشروع يجري الإعداد له بالاشتراك مع محافظة القاهرة لتطوير جبخانة محمد علي الأثرية في عزبة خير الله والمنطقة حولها.





وأضافت لـ صدى البلد: "المحافظة أبدت رغبة صادقة في مساعدتنا فى بعض الأعمال داخل الجبخانة خاصة النظافة أو جزء من احتياجات الترميم، وحينما توليت منصبي شاهدت حالة الجبخانة وطلبت ترميمها وكان فرصة عظيمة بالنسبة لى مشروع المحافظة.





وتابعت: "عقدنا مع المسئولين عدة اجتماعات مشتركة، وعرضوا علينا انهم سيقومون بإنجاز أعمال نظافة المكان ومعالجة الأرضيات بالشكل المطلوب والشروط الاثرية، واثناء تنفيذ اعمال المشروع يمكن أن يساعدوننا ببنود أخرى ".





وأوضحت: "المهم جدا أيضا فى المشروع انه سيساهم في تطوير البيئة السيئة المحيطة بالأثر ، حيث من المقرر إبعاد المحلات والورش المحيطة بالجبخانة، بحيث يتم إخلاء منطقة حول الأثر لتصبح حرما مناسبا له،وهذا من أهم مميزات ومكتسبات المشروع، وهناك تنسيق دائما بيننا للإعداد الجيد للمشروع والبدء فيه حال إنتهاء الإعدادات، حيث أن الجبخانة تحتاج لاهتمام ومشروع ترميم وتطوير متكامل".



