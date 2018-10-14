ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

قنصوة: خطة لتطوير جبخانة محمد على الأثرية بالتعاون مع محافظة القاهرة..صور

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 01:28 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
قالت سهير قنصوة مدير عام مناطق آثار مصر القديمة والفسطاط، إن هناك حاليا مشروع يجري الإعداد له بالاشتراك مع محافظة القاهرة لتطوير جبخانة محمد علي الأثرية في عزبة خير الله والمنطقة حولها.

وأضافت لـ صدى البلد: "المحافظة أبدت رغبة صادقة في مساعدتنا فى بعض الأعمال داخل الجبخانة خاصة النظافة أو جزء من احتياجات الترميم، وحينما توليت منصبي شاهدت حالة الجبخانة وطلبت ترميمها وكان فرصة عظيمة بالنسبة لى مشروع المحافظة.

وتابعت: "عقدنا مع المسئولين عدة اجتماعات مشتركة، وعرضوا علينا انهم سيقومون بإنجاز أعمال نظافة المكان ومعالجة الأرضيات بالشكل المطلوب والشروط الاثرية، واثناء تنفيذ اعمال المشروع يمكن أن يساعدوننا ببنود أخرى".

وأوضحت: "المهم جدا أيضا فى المشروع انه سيساهم في تطوير البيئة السيئة المحيطة بالأثر، حيث من المقرر إبعاد المحلات والورش المحيطة بالجبخانة، بحيث يتم إخلاء منطقة حول الأثر لتصبح حرما مناسبا له،وهذا من أهم مميزات ومكتسبات المشروع، وهناك تنسيق دائما بيننا للإعداد الجيد للمشروع والبدء فيه حال إنتهاء الإعدادات، حيث أن الجبخانة تحتاج لاهتمام ومشروع ترميم وتطوير متكامل".

وأشارت إلى الأعمال تتضمن صيانة وترميم ومعالجة للجدران والأرضيات والباب الرئيسى وهو ما طالبنا به بالفعل،لكن مشكلة ضعف الموارد المالية كانت عقبة،وهو ما دفعنا للترحيب بقرار محافظة القاهرة بعمل مشروع تطوير للمنطقة وإدراج الجبخانة ضمن أعمال هذا المشروع، موضحة أن الاعتمادات المالية متوفرة لديهم.
قنصوة: خطة لتطوير جبخانة محمد على الأثرية بالتعاون مع محافظة القاهرة..صور
قنصوة: خطة لتطوير جبخانة محمد على الأثرية بالتعاون مع محافظة القاهرة..صور
قنصوة: خطة لتطوير جبخانة محمد على الأثرية بالتعاون مع محافظة القاهرة..صور
قنصوة: خطة لتطوير جبخانة محمد على الأثرية بالتعاون مع محافظة القاهرة..صور
قنصوة: خطة لتطوير جبخانة محمد على الأثرية بالتعاون مع محافظة القاهرة..صور
قنصوة: خطة لتطوير جبخانة محمد على الأثرية بالتعاون مع محافظة القاهرة..صور

ترشيحاتنا

بالأدلة.. أحمد موسى يفضح تركيا بشأن اختفاء جمال خاشقجي.. فيديو

تعرف على موعد تسليم الإرهابى هشام عشماوي لمصر .. فيديو

جريمة هزت منطقة شبرا .. رحمة ضحية شياطين الإنس ..والأهالى يطالبون بالقصاص.. صور

توفيق عكاشة ينفعل فجأة على فريق إعداد البرنامج على الهواء

ترامب: خسرت مليارات الدولارات بسبب الرئاسة لكنها تستحق

جروس والخمرة.. هل استحقت صورة مدرب الزمالك كل هذه الضجة ؟

على خطى تركيا.. قطر تهاجم السعودية وتحذرها من الابتزاز

سامح شكرى: كسرنا شوكة الإرهاب وقضينا على بنيته الأساسية.. فيديو

الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس بسبب الشبورة المائية والبرودة غدا

شعبة الدواجن عن حظر تداول الطيور الحية: القانون سيُفعل.. فيديو

أكبر معمرة مسلمة تحكي مأساتها مع الديكتاتور الروسي ستالين .. فيديو وصور

هاني رمزي يفجر مفاجأة حول أداء المنتخب فى مباراة سوازيلاند..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. هندي يعيش بوجه أسد لمدة 20 سنة

جمارك بورسعيد تحبط تهريب أجهزة لاسلكي ومنشطات جنسية قادمة من الصين.. صور

محافظ البحيرة يراجع تجهيزات مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة..100 مليون جنيه لرفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية..صور

جريمة هزت منطقة شبرا .. رحمة ضحية شياطين الإنس ..والأهالى يطالبون بالقصاص.. صور

البرازيل تستعد لمواجهة الأرجنتين فى كلاسيكو أمريكا اللاتينية بالسعودية..صور

فيديو

سامح شكرى: كسرنا شوكة الإرهاب وقضينا على بنيته الأساسية.. فيديو
سامح شكرى يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى المرتقبة إلى روسيا
القوات المسلحة: اكتشاف 3 آلاف نفق على الشريط الحدودي.. فيديو
سامح شكري: علاقات مصر متنوعة ومتوازنة
هاني رمزي يفجر مفاجأة حول أداء المنتخب فى مباراة سوازيلاند..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟