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رياضة

مدرب السعودية: قدمنا مباراة رائعة أمام البرازيل

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 01:20 ص
خوان أنطونيو بيتزي
خوان أنطونيو بيتزي
حسن العمدة
أثنى خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، على أداء لاعبيه خلال مباراة البرازيل، أمس الخميس، في إطار الدورة الرباعية، والتي انتهت بالخسارة 0-2 أمام السامبا. 

وقال بيتزي، للاعبي الأخضر السعودي، في اجتماع معهم، قبل بداية المران الجماعي، اليوم الجمعة "قدمنا مباراة مميزة أمام البرازيل، المحافظة على مكتسباتنا، أمر ضروري خلال المرحلة المقبلة".


وكان المنتخب السعودي، قد واصل تدريباته، استعدادًا لمواجهة العراق، الإثنين المقبل، ضمن منافسات الدورة الرباعية، التي تُجهز الاخضر السعودي لكأس أمم آسيا.

على صعيد متصل، واصل لاعب الوسط عبد العزيز الجبرين، تدريبه الخاص، رفقة الجهاز الطبي، ومن المتوقع أن يغيب مجددًا عن مباراة العراق، مثلما حدث أمام البرازيل.

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