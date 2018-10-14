ألمانيا تسقط في بحر الأرقام السلبية بعد الهزيمة من هولندا

سقط المنتخب الألماني، في بحر الأرقام السلبية، بعد أن تعرض للهزيمة أمام هولندا بنتيجة 3-0، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.





وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن المنتخب الألماني خسر أمام هولندا، بفارق 3 أهداف، للمرة الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين.





وأضافت أن هزيمة اليوم هي الخامسة التي يتعرض لها الألمان في عام 2018، ليعادل المانشافت بذلك أسوأ سجل له في سنة واحدة، للمرة الأولى، منذ 33 عامًا.



