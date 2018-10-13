سعيد النقيب: وزارة القوى العاملة تسعى لعمل قاعدة بيانات للعاملين بالخارج

قال سعيد النقيب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي، ونائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إن ما تسعى إليه وزارة القوى العاملة من عمل قاعدة بيانات للعاملين بالخارج يُعد إنجازًا حقيقياً، مضيفاً أنه بهذه الطريقة يتم دعم العمال وتوفير حقوقهم المهدورة.
وأكد نائب رئيس الاتحاد في تصريحات لـ"صدي البلد" أن قاعدة البيانات ستوفر للعامل الأمان وعدم الاستغلال من جهة السماسرة، مضيفاً أن عدم وجود حصر كامل للبيانات من أهم المعوقات أمام متابعة العمالة المصرية بالخارج.
وأوضح النقيب أن الوزارة وضعت التصور المبدئى لقاعدة البيانات على موقع الوزارة لحصر العمالة المصرية بالخارج، وبدأ بالفعل التسجيل في بعض الدول العربية من خلال مكاتب التمثيل العمالى بالسفارات المصرية بالخارج، داعياً جميع المصريين بالخارج لتسجيل بياناتهم من خلال مكاتب التمثيل العمالى.