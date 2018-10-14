مورينيو على أعتاب الرحيل من مانشستر يونايتد

تواصلت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع مدرب إيطالي، لخلافة جوزيه مورينيو، المدير الفني للشياطين الحمر، بعد تدهور نتائج الفريق في البريميرليج.



وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن إدارة مانشستر يونايتد تواصلت مع ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس الإيطالي.



وأشار الموقع، إلى أن إدارة الشياطين الحمر، عرضت على المدرب الإيطالي، عقدًا لمدة 3 سنوات، براتب سنوي يبلغ 7.9 مليون جنيه إسترليني، مع وضع ميزانية بقيمة 175 مليون جنيه إسترليني، للتعاقدات الجديدة.



وتولى أليجري، القيادة الفنية للسيدة العجوز، عام 2014، وتوج بالكالتشيو 4 مرات، وعقده مستمر حتى عام 2020.



ويعيش مانشستر يونايتد، فترة صعبة للغاية، بسبب النتائج السلبية لمورينيو مع الفريق، وأزماته مع اللاعبين.