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خبير أمني يشرح خطورة انضمام هشام عشماوي للجماعات الإرهابية

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:46 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال العميد خالد عكاشة الخبير الأمني، أن الارهابى هشام عشماوي استغل قدراته التدريبية ونقلها إلى العناصر الإرهابية، وهذا الأمر كان السبب الرئيسي في تعطل القضاء على التنظيمات الإرهابية بشكل كامل.

وأضاف عكاشة خلال برنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية سى بى سى"، أن عشماوي فتح قنوات تواصل مع كافة العناصر والتنظيمات الإرهابية في الدول العربية كلها، والخلاف التنظيمي هو السبب في انتقاله إلى ليبيا، فقد كان على تواصل مع تنظيم "أنصار بيت المقدس" في سيناء، وبعد أن أدانه التنظيم بالولاء لـ داعش حافظ هو على انتمائه للقاعدة.

وأوضح عكاشة، أن عشماوي نفذ عمليات داخل الأراضي الليبية، ومن هناك كان يوجه العناصر الإرهابية داخل مصر، حيث نفذت على سبيل المثال عملية الواحات، مشيرا إلى ان الأدوار التي قام بها تجعله على تماس مع ممولي النشاطات والتنظيمات الإرهابية، وهذه أخطر نقطة تجعلنا نستفيد من القبض عليه حيا.

وأشار عكاشة، أن المطالبة بتسليم عشماوى يعد حقا سياديا أصيلا للدولة المصرية باعتباره يحمل الجنسية المصرية، بالإضافة إلى أنه ارتكب عدة عمليات على أرض مصر.

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