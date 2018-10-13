عمر خربين يتعرض للإصابة ويغادر معسكر المنتخب السوري

تعرّض عمر خربين، لاعب نادي الهلال والمنتخب السوري، للإصابة خلال المواجهة الودية مع البحرين التي أقيمت في المنامة، وانتهت بفوز الضيوف بهدف عمر السومة، وشهدت خروج خربين من الملعب في الدقيقة 60علي أثر الإصابة.



وأثبتت الفحوصات إصابة خربين في أربطة الركبة اليمنى، ليقرر الجهاز الفني السوري عودته إلى ناديه الهلال لبدء عملية العلاج مباشرة، وعدم السفر مع البعثة السورية إلى الصين.





خربين صاحب الـ 24 عامًا يقضي أشهره الأخيرة في صفوف الهلال قبل وجود عدد من الأخبار تشير إلى احتمالية انتقاله للزمالك .