ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

رياضة الأقصر تشارك بحملة شارك ونظف

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 01:03 ص
حملة شترك ونظف
حملة شترك ونظف
شمس يونس
نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بقيادة حفني بركات حفني مدير عام المديرية، حملة نظافة وتجميل بالمحافظة تحت شعار (شارك ونظف)، وذلك في محيط شارع المحطة وشارع المنشية وميدان أبو الحجاج بالأقصر، وقد تضمنت الحملة رفع القمامة والمخلفات وأعمال دهانات وتوفير أدوات الإنارة البسيطة، وذلك بالتعاون مع مجلس مدينة الأقصر.

وشارك بالحضور حفني بركات حفني مدير عام مديرية الشباب والرياضة، ومرعي النوبي وكيل المديرية للشباب، وصلاح رشوان وكيل المديرية للرياضة، وبحضور رئيس حي وسط مدينة الأقصر، وأحمد عبد الغني مدير عام ادارة خدمات الشباب بالمديرية والعاملين بإدارة خدمات الشباب بالمديرية ومسئولي التطوع بالمديرية وبمشاركة أكثر من 500شابًا وفتاة من المتطوعين .

يأتى ذلك بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ حملات نظافة وتجميل في جميع المحافظات تحت شعار: (شارك - نظف) وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة.

ومن جانبه، قال حفني بركات حفني مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، إن الهدف من هذه المبادرة هو البدء في تنظيف الشوارع والميادين وتغيير سلوكيات المواطن الأقصري في الشارع وحث الشباب والفتيات على نظافة شوارع وميادين مدينتهم التي تعتبر من أهم المدن السياحية والأثرية في العالم، ووجه الشكر والتقدير للشباب والفتيات المشاركين في هذه المبادرة وجميع من ساهم في نجاح هذا المشروع.

ترشيحاتنا

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير الحمراء قبل مواجهة وفاق سطيف

عكاشة يتعرض لموقف محرج وفريق الإعداد يتدخل لمساعدته

أحمد موسى يكشف تفاصيل لقاء جمعه مع حسني مبارك.. فيديو

الإنتاج الحربي يوجه صدمة قوية لـ الزمالك بسبب عامر عامر ..فيديو

احتجاز مسئولين إثيوبيين حرضوا على اقتحام القصر الرئاسي ومكتب رئيس الوزراء

سامح شكري يكشف عن طريق وحيد لحل أزمة قطر مع الرباعى العربى

شاهد.. ميكانيكي يتسبب في انفجار طائرة F-16 واشتعال أخرى بطريق الخطأ

حارس الأهلى لـ شقيقة نجم الزمالك فى عيد ميلادها.. كل سنة وانتي طيبة ياروحي..صور

توفيق عكاشة ينفعل فجأة على فريق إعداد البرنامج على الهواء

أكبر معمرة مسلمة تحكي مأساتها مع الديكتاتور الروسي ستالين .. فيديو وصور

فضيحة مالية تطارد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب

بالأدلة.. أحمد موسى يفضح تركيا بشأن اختفاء جمال خاشقجي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. هندي يعيش بوجه أسد لمدة 20 سنة

جمارك بورسعيد تحبط تهريب أجهزة لاسلكي ومنشطات جنسية قادمة من الصين.. صور

محافظ البحيرة يراجع تجهيزات مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة..100 مليون جنيه لرفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية..صور

جريمة هزت منطقة شبرا .. رحمة ضحية شياطين الإنس ..والأهالى يطالبون بالقصاص.. صور

البرازيل تستعد لمواجهة الأرجنتين فى كلاسيكو أمريكا اللاتينية بالسعودية..صور

فيديو

سامح شكرى: كسرنا شوكة الإرهاب وقضينا على بنيته الأساسية.. فيديو
سامح شكرى يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى المرتقبة إلى روسيا
القوات المسلحة: اكتشاف 3 آلاف نفق على الشريط الحدودي.. فيديو
سامح شكري: علاقات مصر متنوعة ومتوازنة
هاني رمزي يفجر مفاجأة حول أداء المنتخب فى مباراة سوازيلاند..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟