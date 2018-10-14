رياضة الأقصر تشارك بحملة شارك ونظف

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بقيادة حفني بركات حفني مدير عام المديرية، حملة نظافة وتجميل بالمحافظة تحت شعار (شارك ونظف)، وذلك في محيط شارع المحطة وشارع المنشية وميدان أبو الحجاج بالأقصر، وقد تضمنت الحملة رفع القمامة والمخلفات وأعمال دهانات وتوفير أدوات الإنارة البسيطة، وذلك بالتعاون مع مجلس مدينة الأقصر.





وشارك بالحضور حفني بركات حفني مدير عام مديرية الشباب والرياضة، ومرعي النوبي وكيل المديرية للشباب، وصلاح رشوان وكيل المديرية للرياضة، وبحضور رئيس حي وسط مدينة الأقصر ، وأحمد عبد الغني مدير عام ادارة خدمات الشباب بالمديرية والعاملين بإدارة خدمات الشباب بالمديرية ومسئولي التطوع بالمديرية وبمشاركة أكثر من 500شابًا وفتاة من المتطوعين .





يأتى ذلك بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ حملات نظافة وتجميل في جميع المحافظات تحت شعار: (شارك - نظف) وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة.



