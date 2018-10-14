ملعب مباراة الزمالك والهلال السعودي يستعد لاستضافة عروض wwe

تعقد إدارة ملعب جامعة الملك سعود اجتماعا، عقب مباراة السعودية والعراق، الإثنين المقبل، في الدورة الرباعية الودية، لوضع خطة عمل، من أجل استضافة الملعب لمنافسات المصارعة WWE.



ومن المنتظر أن تتسبب عروض المصارعة في غياب نادي الهلال السعودي عن ملعبه لفترة تقترب من الشهر.



وتشهد هذه الفترة استضافة الهلال لفرق الاتحاد، الاتفاق، الوحدة، والنصر، في منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



ويعد الاحتمال الأكبر هو نقل مباريات فريق الهلال خلال الشهر المقبل إلى ملعب الملز.



ويخوض الهلال مبارياته على ملعب جامعة الملك سعود، منذ نهاية الموسم الماضي، بعد أن وقع عقدًا مع إدارة الملعب لمدة 3 سنوات.