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فن

صابرين لـ صدى البلد: انتظرونى فى أغان جديدة للأطفال قريبا

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 07:17 ص
صدى البلد
سمر سعد
أكدت الفنانة صابرين أنها ستعود قريبا للغناء الأطفال من خلال أكثر من أغنية منفردة، مضيفة أنها لم تنس تجربتها السابقة عندما قدمت اغنية " كاك كاك " وحققت نجاحا كبيرا " .

وقالت لصدى البلد إن الأطفال أصبحوا مُهْمَلين ولم تقدم لهم أى أعمال جديدة لذلك قررت أن أكرر التجربة .

من ناحية أخرى تنتظر الفنانة صابرين عرض الجزء الثانى من مسلسل "أفراح إبليس" الذى انتهت تصويره منذ فترة وقالت إنها تقدم دور شر وصعب جدا خلال الأحداث .

يشارك فى بطولة المسلسل جمال سليمان، محمود عبد المغنى، منة فضالى وأحمد صفوت وآخرين وإخراج أحمد خالد أمين وتأليف مجدى صابر، كما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم "تراب الماس" المعروض حاليًا فى السينما.

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