مدافع ألمانيا بعد الهزيمة من هولندا: علينا إيجاد طريقة للخروج من جنون الزعامة

أبدى ماتس هوميلز مدافع المنتخب الألماني، استياءه من الهزيمة بثلاثية نظيفة، أمام هولندا، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.



وقال هوميلز، خلال تصريحاته لقناة "ZDF" الألمانية: "لقد خسرنا بثلاثة أهداف في مباراة كان علينا الفوز بها، أحيانا نكون غير محظوظين، وأحيانًا يكون ذلك عجزًا".



وأضاف: "الخصم سجل الهدف الأول من أول فرصة له، وكان علينا أن نسجل هدفين أو ثلاثة أهداف ونخرج من الخلف".



وتابع مدافع بايرن ميونخ تصريحاته: "علينا إيجاد طريقة للخروج سريعًا من جنون الزعامة".



وتجمد رصيد الماكينات عند نقطة وحيدة في المركز الأخير بالمجموعة الأولى، بينما رفعت هولندا رصيدها لثلاث نقاط في الوصافة، بفارق نقطة عن المتصدر فرنسا.