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خبير أمني: هشام عشماوي السبب الرئيسي في طول فترة مكافحة الإرهاب بسيناء

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:48 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني وعضو مجلس مكافحة الإرهاب، إن الإرهابي هشام عشماوي يمثل خطورة شديدة منذ عام 2013، لانه أحد الشخصيات القيادية داخل الجماعات والتنظيمات الإرهابية في مصر، وبدأ عملة الإرهابي في سيناء.

وأوضح عكاشة خلال لقاء تلفزيوني علي فضائية سي بي سي، أن عشماوي بدأ في تشكيل خلايا إرهابية كثيرة داخل تنظيم أنصار بيت المقدس، مستغلا خلفياته الوظيفية كرجل عسكري سابق ونقلها إلي مجموعة كبيرة من العناصر الإرهابية.

وأشار الخبير الأمني، إلي أن عشماوي تمكن من تدريب العناصر الإرهابية على الكثير من المهارات والتكتيكات الخاصة بصناعة المتفجرات واستخدام الأسلحة، وهذا ما تسبب بشكل أساسي في طول فترة مكافحة الإرهاب في سيناء.

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