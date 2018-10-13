مصرع طفل تناول البنزين عن طريق الخطأ بالمنوفية

لقي طفل بقرية بي العرب التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية مصرعه بعد تناوله البنزين عن طريق الخطأ وتم تحرير محضر بالواقعة.



تلقي مدير أمن المنوفية اخطارا يفيد بمصرع الطفل عبدالله هاني عبدالله 11 عاما بعد تناوله مادة البنزين عن طريق الخطأ مما أودي بحياته في الحال.



وبالإنتقال الفوري والفحص وسؤال والده أفاد أن نجله تناول مادة البنزين عن طريق الخطأ ، ونفي الشبهة الجنائية تماما.



تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن جثمان الطفل.