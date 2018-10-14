حزب الوفد بالفيوم يناقش مشاكل مركز أطسا.. صور

التقى عبد العظيم الباسل رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم مع أعضاء الحزب فى مركز إطسا بحضور اللواء أشرف عزيز عضو مجلس النواب وأشرف مغيب نائب رئيس اللجنة وإبراهيم صالح السكرتير العام للحزب بالفيوم وميشيل ميلاد رئيس اللجنة الإعلامية بالحزب.





أكد "الباسل" خلال اللقاء أن الحزب سوف يتبنى العديد من القضايا التى تهم المواطن فى الفيوم بصفة عامة واطسا بصفة خاصة وسوف يتم عمل زيارات ميدانية للقرى والمراكز للقاء المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم .





واستمع رئيس لجنة الوفد إلى مشاكل المواطنين فى اطسا والتى عرضها وليد ابو جليل ومن اهمها ملف مشاكل معاش تكافل وكرامة والذى يحتاج الى مراجعة لبحث الحالات المستحقة وايضا مشاكل الرى والصرف ومياه الشرب والصرف الصحى.





وأكد النائب اشرف عزيز انه اعد ملف بمشاكل نقص مياة الرى خاصة فى نهاية الابحر فى قوته بمركز يوسف الصديق وبحر الجرجبة فى مركز اطسا وانه كان من المقرر عرضه على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال زيارته للفيوم .





كما عقد "الباسل اجتماعا مع اللجنة الإعلامية بالحزب حضرها كل من الدكتور أسامة مخلوف وأشرف مغيب نواب رئيس اللجنة وهشام الدوح رئيس لجنة مركز اطسا وإبراهيم صالح سكرتير عام اللجنة والدكتور أحمد برعى وميشيل ميلاد ومحمد الهرايجى وشيرين يحيى ومينا محسن.





وتم الاتفاق على تفعيل بوابة الوفد بالفيوم وضرورة أن تعبر البوابة عن وجهة نظر الحزب فى مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والحزبية وأن تنقل للرأى العام كل ما يقام بالحزب من فعاليات وأنشطة وان تهتم بمشاكل المواطنين وإيجاد حلول لها مع المسئولين.



