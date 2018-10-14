هشام فاروق: سوريا غالية على كل عربي شريف

قال هشام فاروق رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن أبناء الشعب المصري يقفون معها لإحلال الأمن والأمان في كل ربوع سوريا، لافتًا إلى أن ما تتعرض له سورية من إرهاب تتعرض له مصر أيضًا.





واكد في لقائه مع جمال قادرى رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا، على وجوبية الدور العمالى المصرى لاعادة الاعمار بسوريا نظرا لما تتمتع به العمالة المصرية من مهارات فنية وأيدى عاملة ماهرة ومدربة.





من جهته أعرب فاروق عن سعادته لزيارة سوريا وحالة الأمن والاستقرار التي تعيشها بفضل انتصارات الجيش العربي السوري على التنظيمات الإرهابية، مؤكدًا على أهمية التعاون والتنسيق بين اتحادي العمال في سوريا ومصر لما فيه خير ومصلحة الجانبين.





وشدد فاروق على أهمية دور الحركة النقابية في البلدين وضرورة تعزيز العلاقات النقابية المصرية السورية والعمل على تطويرها، واكد على ضرورة تكثيف التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات.





حضر اللقاء من عدد من القيادات العماليه علي راسهم حمدى عرابى نائب أول رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الادارية والاجتماعية ومدير الشئون العربية باتحاد عمال مصر، وابراهيم عبده، واشرف على، نائبا رئيس النقابة العامة، وسحر محمود أمينة المرأة بالنقابة العامة.



