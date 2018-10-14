غنوة ليست الأولى.. نجوم ماتوا في عز شبابهم

فنانون جاءوا إلى الدنيا كنسمة خاطفة محملة بعطر يستنشقه الناس رغم رحيلهم في عمر صغير، ورحلتهم القصيرة في عالم الفن والغناء، كانت آخرهم الممثلة غنوة صاحبة العمل الفني الواحد، التي انضمت إلى قائمة فنانين توفوا في عز في شبابهم.



غنوة شقيقة أنغام

كتبت النهاية لحياتها على يد حادث سير، لينتهي مشوارها الفني قبل أن يبدأ، فتاريخ غنوة أبنة الموسيقار محمد علي سليمان، وشقيقة الفنانة أنغام في مشوار الفن مسلسل واحد وهو"الأب الروحي"، وعدد من الأغنيات المنفردة.



وعلى الرغم من أن غنوة صاحبة الـ 30 عامًا من عمرها، أم لطفل يدعى ياسين مازال في الـ 5 من عمره، من عائلة فنية إلا ان دخولها للفن جاء في وقت متاخر، وعندما اتيحت لها الفرصة توفيت وعملها الوحيد لا يزال يعرض على الشاشات.



عماد عبد الحليم

لم تكن غنوة هي الأولى في عائلتها الفنية التي ترحل في عمر الشباب، فسبقها عمها عماد الدين علي سليمان شقيق والدها الموسيقار محمد علي سليمان، واسمه الفني عماد عبد الحليم.



كانت المرة الأولى التي وقف فيها عم الفنانة "أنغام" على خشبة المسرح عام وعمره 12 عامًا، وحينها سمعه عبد الحليم حافظ وتبناه فنيًا، وبعد وفاة العندليب الأسمر قام عماد بتجسيد دوره في مسلسل العندليب الأسمر مع الفنانة فردوس عبدالحميد.



وفي أكتوبر من عام 1995 توفي عماد وعمره 35 عامًا فقط، وبمسيرة فنية ليست معروفة للكثيرين.



عمرو سمير

كانت وفاته صدمة للوسط الفني في عمر الـ 33 وبصحة جيدة، توفي الممثل والمذيع الشاب عمرو سمير بأزمة قلبية مفاجئة.



كانت إنطلاقة عمرو من منصة المذيع ومن ثم انطلق إلى عالم التمثيل ليكون فيلم "عودة الندلة" من ابرز الأفلام التي قدمها عمرو في رحلته القصيرة جدًا.



عامر منيب

4 أفلام و12 ألبوم غنائي تلك هي الثروة التي خلفها ورائه المغني الراحل عامر منيب لأبنائه الثلاث وجمهوره، الشاب الذي أنهى حياته السرطان في الـ 48 من عمره، ليكون وجوده في عالم الفن أشبه بسحابة صيف دخلت إلى عالم الفن عام 1990، وانتهت رحلته في المجال عام 2011، تاركًا بصمة وسمعة طيبة تخلد ذكراه.



ميرنا المهندس

تأثرت الجماهير برحيلها لوفاتها في عمر صغير بعد معاناة مع المرض اللعين، كانت بدايتها الفنية عام 1993 في فيلم "مستر دولار"، ومن بعده أدت عدد الأعمال الفنية التليفزيونية منها "الإمام الغزالي" و"أرابيسك" و"مباراة زوجية" و"عابد كرمان" و"بره الدنيا،" وغيرهم.



حاصرتها المشاكل الصحية من سرطان بالقولون أدى إلى استئصاله، ومشاكل في النخاع الشوكي أسفر عن إصابتها بنزيف في الرئة، لتتوفى عام 2015.



علاء ولي الدين

في الـ 40 من عمره حمل علاء ولي الدين بهجته وابتساماته ورحل عن الدنيا بشكل مفاجئ، وعلى الرغم من رحيله ومشواره الفني الذي يعد على أصابع اليد إلا أنها بصمته كانت أطول من عمره، من بينها فيلم "الناظر" و"عبود على الحدود" ومسرحية"ألابندا"، لتنتهي حياة علاء ولي الدين عام 2003.



سوزان تميم

صاحبت وفاتة المطربة سوزان تميم ضجة كبيرة بسبب مقتلها في شقتها بدبي ، وتورط في مقتلها رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، الذي استئجار ضابط شرطة سابق ليقوم بقتل المطربة عام 2008 ، عن عمر يناهز 31 عامًا.



ذكرى

برصاص زوجها رجل الأعمال المصري أيمن السويدي قتلت المطربة ذكرى عام 2003، لتضعها تلك الرصاصات من بين الفنانين الذين ماتوا في عز شبابهم، فقد فارقت ذكرى الحياة وعمرها 37 عامًا، ومازالت أغانيها وألبوماتها التي بدأت في إنتاج أولهما عام 1980 علامة كبيرة في الغناء.