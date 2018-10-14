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رياضة

هاني رمزي يفجر مفاجأة حول أداء المنتخب فى مباراة سوازيلاند..فيديو

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 12:58 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أعرب هاني رمزي المدرب العام للمنتخب الوطني عن عدم رضاه عن الهدف الذي سكن مرمى المنتخب الوطني في مباراة اي سواتيني

وأوضح رمزي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد قائلا، "الجول الذي سكن مرمانا دمه تقيل ونا كان يجب ألا يسكن مرمانا ".

وأضاف رمزي ان الجهاز الفني للمنتخب لم يكن راضيا بالشكل الكافي عن الأداء الهجومي خصوصا في الشوط التاني حيث لاحت فرصا قادرة على إنهاء المباراة بفوز المنتخب ب6 او 7 أهداف نظيفة

واستكمل رمزي تصريحاته "المنافس الذي واجهناه لم يكن قويا لكن يجب أن نعمل بجدية ونجتهد ونخرج بافضل المكاسب وعدم الاكتفاء بهدف او اثنين.

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