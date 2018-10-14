هاني رمزي يوجه رسالة لـ تريزيجية بعد مباراة سوازيلاند.. فيديو

كشف هاني رمزي المدرب العام للمنتخب الوطني عن رسالته لتريزيجيه لاعب وسط الفريق قبل مباراة اي سواتيني التي اقيمت مساء الجمعة وانتهت بفوز مصر بنتيجة 4 - 1.





وأضاف "رمزي" في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد" قائلاً: "قلت لتريزيجيه إنه سيحرز هدفين في مباراة سواتيني واستطاع بالفعل إحراز أول هدف له مع المنتخب الوطني.



