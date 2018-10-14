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رياضة

هاني رمزي يوجه رسالة لـ تريزيجية بعد مباراة سوازيلاند.. فيديو

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 12:17 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
كشف هاني رمزي المدرب العام للمنتخب الوطني عن رسالته لتريزيجيه لاعب وسط الفريق قبل مباراة اي سواتيني التي اقيمت مساء الجمعة وانتهت بفوز مصر بنتيجة 4 - 1.

وأضاف "رمزي" في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد" قائلاً: "قلت لتريزيجيه إنه سيحرز هدفين في مباراة سواتيني واستطاع بالفعل إحراز أول هدف له مع المنتخب الوطني.

واستكمل: "كل اللاعبين في كل الخطوط أحرزوا أهدافاً وهذا ما يُخطط له الجهاز الفني.. ونشعر حقاً بثقة اللاعبين في أنفسهم من خلال تنفيذ التعليمات بالشكل الأفضل".

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