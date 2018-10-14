نقيب الفلاحين يعلن توصيات المؤتمر العام.. صور

أعلن حسين عبدالرحمن في مؤتمر النقابة العامة للفلاحين، عن توصيات المؤتمر العام للفلاحين، وتضمن مطالبة وزير الزراعة بالإسراع في تسويق محصولي القطن والذرة لعام 2018 ومساعدة الفلاحين المتضررين من تقاوي الطماطم المفيرسه في الحصول على حقوقهم من تعويضات نتيجة لخسارتهم الفادحة .





كما اوصى المؤتمر مطالبة وزير الزراعة بتفعيل قانون الزراعات التعاقدية والإرشاد الزراعي وصندوق التكافل الزراعي وعودة الدورة الزراعية والعمل على توفير قروض ميسرة للفلاحين والراغبين في الاستثمار الزراعي بمصر من البنك الزراعي المصري.



