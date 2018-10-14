القوات المسلحة: اكتشاف 3 آلاف نفق على الشريط الحدودي.. فيديو

وجه العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، رسالة شكر لأهالي سيناء على دعمهم الكامل في الحرب على الإرهاب.





وأضاف الرفاعي، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة" على قناة "مصر الأولى"، أن الأنفاق تهدد الأمن القومي المصري؛ حيث يتم استخدامها في تهريب الإرهابيين والمعدات والأسلحة والمخدرات التى يستخدمها الإرهابيون.



