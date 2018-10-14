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القوات المسلحة: اكتشاف 3 آلاف نفق على الشريط الحدودي.. فيديو

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 01:17 ص
الشريط الحدودي
الشريط الحدودي
حمزة شعيب
وجه العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، رسالة شكر لأهالي سيناء على دعمهم الكامل في الحرب على الإرهاب. 

وأضاف الرفاعي، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة" على قناة "مصر الأولى"، أن الأنفاق تهدد الأمن القومي المصري؛ حيث يتم استخدامها في تهريب الإرهابيين والمعدات والأسلحة والمخدرات التى يستخدمها الإرهابيون.

وأشار إلى أنه تم اكتشاف أكثر من 3 آلاف فتحة نفق على الشريط الحدودي، وصدر قرار من مجلس الوزراء بفرض منطقة عازلة على الشريط الحدودي، وحتى الآن جاري إنشاء هذه المنطقة بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء التى صرفت مبالغ طائلة لتعويض الأهالي للانتقال لأماكن أخرى، موضحًا أن عملية إخلاء مدينة رفح لم تنتهي حتى الآن.

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