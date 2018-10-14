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مرأة

احذرى.. تناول العلكة يسبب مشكلات صحية

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 06:11 ص
صدى البلد
علا أحمد
تميل كثير من الفتيات لتناول العلكة بصورة مستمرة، ولا تعلم الكثير من هن أن تلك العادة قد تعرضهن للكثير من المشكلات الصحية، فهناك مجموعة من الأضرار التي تعود على الجسم من تناولها بصورة مستمرة.

فكما جاء في موقع "هيلث" الأمريكي، إن تناول العكلة باستمرار، يتسبب في ظهور الشيخوخة المبكرة، لذا لا يفضل تناولها لفترات طويلة، بالإضافة إلى ذلك تسبب عشر الهضم وليس كما يعتقد البعض أنها تساعد في تسهيل عملية الهضم.

ووفقا لما جاء في الموقع، فإن تناول العلكة باستمرار يتسبب في آلام الفك وهو ما يؤثر بصورة كبيرة على عضلات الوجه، كما يتسبب في تسوس الأسنان نظرا بزيادة السكريات في العلكة.

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احذرى.. تناول العلكة يسبب مشكلات صحية

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