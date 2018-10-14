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رياضة

هاني رمزي: غياب صلاح سيؤثر علينا وكوكا حظه سيئ.. فيديو

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 02:36 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، أن غياب محمد صلاح عن مباراة أي سواتيني القادمة، ستؤثر على صفوف المنتخب، لكن الجهاز لديه ثقة في جميع اللاعبين.

وأضاف هانى رمزي في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كنا نعلم أن إدارة ليفربول تريد مشاركة صلاح بنسبة دقائق معينة، لكن صلاح أصر على اللعب، ولم يشارك وهو يشتكي من آلام".

وتابع: "أحمد حسن كوكا عانى من حظ سئ، لكن عندما هبط مستواه كان في جميع لاعبي المنتخب وليس هو فقط".

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