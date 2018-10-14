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محافظات

تعاون زراعي بين جامعة المنصورة وشمال سيناء

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 02:35 ص
صدى البلد
أحمد صالح
بحثت قافلة موفدة من جامعة المنصورة مع المسئولين بمحافظة شمال سيناء سبل التعاون في مجال الزراعة خاصة بمنطقة وسط سيناء.

وتضمن نشاط القافلة الزراعية زيارة مجلس مدينة الحسنة، ومناقشة سبل التعاون الممكنة من الناحية الزراعية وزيارة مزرعة بالمتمتني بمركز الحسنة وتم مناقشة كافة الملاحظات بالمزرعة وعمل توصيات لها بعد إجراء الفحص الحقلي لها.

كما تم الاجتماع مع بعض المزارعين بمركز الحسنة لمعرفة المعوقات التي يواجهونها وسبل التغلب عليها كما تضم القافلة الزراعية اساتذة من كلية الزراعة بجامعة المنصورة حيث ضمت كلا من والدكتور أيمن محمد الغمرى الدسوقى والدكتور صالح السيد سعدة والدكتور محسن فهمي محمد مصطفى.

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