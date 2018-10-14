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محافظات

افتتاح معرض أكتوبر العزة والكرامة بقصر ثقافة أسوان.. صور

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 03:23 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية ببيوت وقصور ثقافة أسوان، وكان برنامجها على النحو التالى:

فى قصر ثقافة أسوان تم افتتاح معرض " أكتوبر العزة والكرامة" ، بجانب إقامة ورشة فنية "إكسسوارات من الفوم" أدارتها يارا محمود. 

كما أقيمت مناقشة لديوان " مكنش العشم" للشاعر أصولى محمود الدالى من مواليد محافظة قنا والحاصل على دبلوم زراعة ويعمل مدير مكتب جريدة الرجاء بفرع أسوان ، والأمين المساعد لحزب مصر القومى ، وعمل ممثل إتحاد العالمى للشعراء والمبدعين العرب بأسوان ، وشارك أيضًا فى العديد من المؤتمرات الأدبية والأمسيات الشعرية ، ونشرت قصائده ببعض الجرائد وإذيعت أشعاره بقناة طيبة.

حضر المناقشة أعضاء اندية أدب أسوان ودراو وكوم أمبو وكلابشة ونصر النوبة ومحبى وأصدقاء وأقارب الشاعر حيث ناقش الديوان الشاعران حسام حسنى وحسنى الإتلاتى ، وأدارها أحمد الجميلى وعباس حمزة ، وقد ألقى الشاعر أصولى الدالى عددًا من قصائده . 

وفى بيت ثقافة إدفو عقدت محاضرة (مكارم الأخلاق) ألقاها الشيخ أشرف محمد عبد المجيد ، إلى جانب إقامة ورشة فنية ( أكتوبر فى عيون الأجيال ) أدارتها عفاف حزين ببيت ثقافة البصيلية .

وفى بيت ثقافة كلابشة أقيمت ورشة ( أشغال يدوية الخرز ) أ دراتها بدرية عماد ، وفى قصر ثقافة حسن فخر الدين عقدت محاضرة (حقوق الطفل فى المواثيق الدولية ) ألقاها يوسف عبد الذاكر .

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