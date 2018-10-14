50 صورة من جبخانة محمد علي الأثرية

ينشر موقع صدي البلد 50 صورة لجبخانة محمد علي الأثرية في مصر القديمة بالقرب من عزبة خير الله، ورصدت الجولة وجود مخلفات صناديق خشبية أمام الباب الرئيسي للجبخانة، وإنتشار القمامة والمخلفات في المنطقة الخلفية، وقيام بعض الأهالي بعمل مناشر غسيل في الجدار الخلفي.



وفي الداخل رصد صدى البلد الأحجار المتساقطة من جدران وأسوار الجبخانة منتشرة في مواضع كثيرة، كما أن الجدران القائمة تأكلت أحجارها بفعل الإهمال لسنين طويلة، كذلك تنتشر أثار حرائق كثيرة أشعلها البعض.



كما تم رصد إنتشار الكلاب الضالة داخلها، حيث تتعرض لإهمال كبير منذ سنوات طويلة، ووجدت الكلاب الضالة في المكان مرتعا لها، وذلك نتيجة عدم إستغلال المكان أو الإهتمام به وإهماله من قبل مسئولي الأثار منذ عشرات السنين.



كما إنتشرت في السراديب والصهاريج أسفلها مخلفات وقمامة وحيوانات ميتة، حيث كان ضمن تصميم الجبخانة سراديب وصهاريج ماء بالأسفل، لضمان درجة تبريد مناسبة لتجنب اشتعال البارود في المخزن.



وفي الحجرات الداخلية في الجبخانة، تشوهت جدرانها بكتابات طباشير أبيض،ومنها شلة الرعب والإسرائيلي وغيرها من الكتابات العشوائية التي شوهت الجدران، كما تبدو علي جدرانها أثار إحتراق، حيث قال مصدر موثوق فيه بالأثار أن الجبخانة ليلا تشهد أفعالا لا أخلاقية من بعض الخارجين علي القانون.



وتاريخيا أنشأ محمد علي باشا الجبخانة ۱۸۲۹م كمصنع ومخزن للذخيرة من الكبريت وملح البارود والبارود، بعد أن تكررت اشتعال الحرائق في المخزن الأصلي الذي كان بالقلعة، ومحاطة بسور خارجي كبير، وبها ممرات تحت الأرض"صهاريج "كانت تملأ بالمياه للتبريد.