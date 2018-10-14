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منوعات

سكان الهرم عن حريق المخازن: يمثل خطورة على حياة المواطنين.. فيديو

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 11:06 ص
صدى البلد
نهلة الشربينى - عدسة : على الخشاب
التهم حريق هائل مخزنا للخردة تابع لحي الهرم بترعة المريوطية، والذي أسفر عن احتراق جميع محتوياته دون وقوع إصابات، إلا أنه تسبب في أزمة مرورية بالطريق الدائري أعلاه نتيجة تزايد الأدخنة.

يقع المخزن وسط منطقة سكنية كثيرا ما اشتكى قاطنوها من وجوده، إلا ان حريق، الجمعة، كان بمثابة جرس إنذار للحي نظرا لخطورة مثل هذه المواد القابلة للاشتعال وسط منطقة سكنية.

وفي حديث الأهالي لعدسة "صدى البلد" طالبوا بنقل هذه المخازن إلى مناطق نائية.

قال محمد مجدى أحد سكان المنطقة، إن وجود المخزن بهذا المكان يمثل خطورة كبيرة على الأهالي، فقد تسببت الأدخنة في تعطل الحركة المرورية بالاضافة إلي اقترابها من العقارات التي كان من الممكن أن تلتهمها هي أيضا وبالتالي فلابد من وضع هذه المخلفات في أماكن بعيدة عن السكان.

وأكد محمود عبدالله أحد قاطني العقار المجاور للحريق، أن الحريق كاد أن يلتهم المارة والسيارات، لذلك فهناك خطورة كبيرة من وجوده بالاضافة إلي ما يسببه من أضرار أخرى بوجوده وعلى رأسها التلوث البصري للسياح فالمنطقة بالكامل هي منطقة سياحية.

وفي السياق ذاته طالب عمرو محمد رئيس حي الهرم ومحافظ الجيزة، بسرعة نقل المخازن عن المنطقة السكنية التي يقطنها الآلاف، بالاضافة إلى خطورتها على السيارات التي تمر أعلى الطريق الدائري.

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