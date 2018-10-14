تفاصيل رحلة رمسيس الثاني وحورس من الجزيرة للمتحف الكبير في 3 أيام.. صور

كشف تامر إبراهيم رئيس قسم الآثار الثقيلة بالمتحف المصري الكبير كواليس عملية نقل تمثالين كبيرين للملك رمسيس الثانى والمعبود حورس من حديقة المسلة بالجزيرة إلي المتحف المصرى الكبير، قائلا إن العملية استغرقت 3 أيام من العمل والمجهود الشاق كللت بالنجاح بوصول التمثالين للمتحف الكبير.



وقال لـ صدي البلد إنه تم نقل التمثالين في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، من منطقة آثار المطرية الى حديقة مسلة الجزيرة وأصبحا ضمن العرض بها منذ عام ١٩٦٢، وتم إيداع التمثالين في منطقة ترميم الآثار الثقيلة بالمتحف، وبعد فض التغليف عنهم سيتم عمل الفحوص والتحاليل اللازمة وإعداد خطة ترميم وصيانة ‏لهما.



ثم يتم تسجليهم فى سجلات المتحف المصرى وتصويرهم من جديد ووضعهم على قاعدة بيانات المتحف المصرى الكبير وبذلك يكون تم تجهيزهما للعرض المتحفى، وبدء العمل بمحضر اختيارات وتخصيص التمثالين للمتحف، ثم بعد ذلك تم استلامهما وتوصيفهما فى محاضر الاستلام.



وأضاف أن تمثال الملك رمسيس الثانى من الجرانيت الاسود جالسا على كرسى العرش ذو مسند مرتفع قليلا، ويرتدى النقبة الملكية والذقن الملكية المستعارة ويضع يديه مبسوطتان على ركبتيه، ونقش على كرسى العرش من الجانبين والخلف ألقاب الملك وأسمائه، ويبلغ ارتفاع التمثال حوالى 220 متر ويزن حوالي ثلاثة طن.



أما تمثال المعبود حورس من الجرانيت الوردي يصوره فى هيئة الصقر، ويقف على قاعدة كان عليها نقوش ولكنها تآكلت ،ويقف عند قدميه تمثال ملكى يرتدى غطاء الرأس النمس غير واضح المعالم،وربما كان للملك رمسيس الثاني،وتبلغ أبعاد التمثال حوالى ٦٠*١٢٠*١٢٠، ويزن حوالي ١طن.



وأشار إلى أن العمل بدأ بعد ذلك بفك تمثال المعبود حورس من القاعدة الإسمنتية،والتى ترتفع حوالى واحد متر عن الارض،ثم تنزيله بالطريقة التى استخدامها الفراعنة فى نقل الاثار،حيث تم وضع التمثال على درافيل حديدية( مواسير)،لتنزلق على طريق خشبى حتى هبط التمثال على الارض،وتم سحبه بالشوكة الى منطقة العمل،حيث بدأت أعمال التغليف ووضعه داخل صدوق خشبى حمولته أكبر من حمولة التمثال ومبطن بالفوم المقوى.



وبالنسبة لتمثال الملك رمسيس الثانى كانت حالته اصعب بكثير من تمثال المعبود حورس،نظرا لأن به العديد من الشروخ العميقة والدقيقة والنافذة،لذا بدأ العمل بربط المناطق الخطيرة التى بها شروخ بالأحزمة على قطع من الكرتون،لتحمى جسم التمثال، ثم بعد ذلك بدا العمل بفك التمثال من القاعدة الأسمنتية التى يبلغ ارتفاعها حوالى 70 سم.



وتم نصب الونش اليدوى (سبية ثلاثية) فوق التمثل،وتم تحزيمه بالاربطة وتعليقه فى هوك السبية ليتم رفع التمثال من على القاعدة الخراسانية،ليوضع على قاعدة الـ L. Shap التى صنعت خصيصًا له بسلام،ويتم انزاله ثم سحبه بالشوكة الى منطقة العمل،لتبدأ أعمال التغليف حيث تم تغليفه بالشاش والفوم ثم ربطه بالأحزمة.



واستطرد: بعد ذلك تم تحميل التمثالين على سيارة بواسطة الكلارك لتتجه السيارة الى المتحف المصرى الكبير فى حماية الشرطة، وعندما وصلت السيارة الى المتحف المصرى الكبير،تم تنزيل التمثالين بواسطة الكلارك بمنطقة الاثار الثقيلة، وتم ايداعهما الى ان تبدأ أعمال فض التغليف والتسلم لمنطقة ترميم الاثار الثقيلة، لتبدأ عمليات الفحض ووضع خطة الترميم والعلاج.



من جانبه قال عيسى زيدان مدير عام الترميم الأولى ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير إن قام فريق العمل من المتحف المصري الكبير بالتعاون مع منطقة آثار المطرية والإدارة الهندسية بالهرم باستلام التمثالين، والبدء في إعداد تقرير مفصل عن الحالة الأثرية لهما.



وأكد زيدان على اتباع الأساليب العلمية المتعارف عليها في عملية التغليف حيث تم استخدام طريقه L. Shap لتغليف تمثال الملك رمسيس ووضع تمثال الآلهة حورس داخل صندوق خشبي حمولته تصل إلى 3 أطنان ومبطن بالفوم المقوى، واستغرقت عملية التغليف يومين وذلك حرصا على اتباع أعلى معدلات الأمان فى تحريك وإنزال التماثيل من على القواعد الخرسانية، ومراعاة ضيق الممرات ‏بحديقة المسلة.