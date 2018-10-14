ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

سامح شكرى يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى المرتقبة إلى روسيا

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 01:19 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى روسيا تأتي في إطار الاهتمام المتبادل بين القيادتين للتنسيق والتشاور الدولى فيما بينهما.

وأكد "شكرى" خلال حواره مع فضائية " أر تى"، أن العلاقات الثنائية بين البلدين ستتصدر المشاورات بين الرئيسين، لافتا إلى أن هناك تطورات لتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الفترة الماضية، مثل إقامة المنطقة الصناعية ببورسعيد ومحور قناة السويس، إضافة إلى تنفيذ اتفاق الضبعة بـ إقامة محطات نووية والعامل على توسيع رقعة التبادل التجارى بين البلدين.

وتابع شكرى: "علينا العمل على تقليص الفجوة فى الميزان التجارى بين البلدين"، مؤكدا أنه سيكون هناك مزيد من التعاون فى هذا الصدد والاستفادة من القدرات الروسية فى العديد من الصناعات الثقيلة.

وأضاف شكري أنه تم مؤخرا التوقيع على توريد 1300 عربة للسكك الحديد بمصر فى إطار تطوير هذه المؤسسة المهمة.

وأوضح وزير الخارجية أن زيارة الرئيس السيسى إلى موسكو ستتطرق إلى ما يتعلق بالأزمات فى المنطقة مثل الأزمة السورية، إضافة إلى الوضع في اليمن ولبيبا وتحدى مواجهة الإرهاب، مؤكدا أن لقاءات القمة تضع رؤية مشتركة وتؤدي إلى مزيد من التفاهم بين البلدين على أساس الاحترام والثقة المتبادلة وتحقيق المصلحة المشتركة .

ترشيحاتنا

بالأدلة.. أحمد موسى يفضح تركيا بشأن اختفاء جمال خاشقجي.. فيديو

احتجاز مسئولين إثيوبيين حرضوا على اقتحام القصر الرئاسي ومكتب رئيس الوزراء

شاهد... رد فعل إلهام شاهين بعد فوز ليلى علوي بجائزة أفضل ممثلة

ترامب يفجر مفاجأة عن وقف مبيعات السلاح للسعودية بسبب خاشقجي

فضيحة مالية تطارد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب

بشرى خير للمرضى.. عقاران جديدان لعلاج آلام المفاصل الروماتيزمية

سامح شكري يكشف عن طريق وحيد لحل أزمة قطر مع الرباعى العربى

إغلاق القنصلية الأمريكية بالإسكندرية

الرفاعي: مليار و300 مليون تعويضات للمتضررين من المنطقة العازلة.. فيديو

جمال خاشقجي يحمل آر بي جي مع أسامة بن لادن.. فيديو

عكاشة يتعرض لموقف محرج وفريق الإعداد يتدخل لمساعدته

تونس تفوز على النيجر وتقتنص صدارة المجموعة من مصر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. هندي يعيش بوجه أسد لمدة 20 سنة

جمارك بورسعيد تحبط تهريب أجهزة لاسلكي ومنشطات جنسية قادمة من الصين.. صور

محافظ البحيرة يراجع تجهيزات مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة..100 مليون جنيه لرفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية..صور

جريمة هزت منطقة شبرا .. رحمة ضحية شياطين الإنس ..والأهالى يطالبون بالقصاص.. صور

البرازيل تستعد لمواجهة الأرجنتين فى كلاسيكو أمريكا اللاتينية بالسعودية..صور

فيديو

سامح شكرى: كسرنا شوكة الإرهاب وقضينا على بنيته الأساسية.. فيديو
سامح شكرى يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى المرتقبة إلى روسيا
القوات المسلحة: اكتشاف 3 آلاف نفق على الشريط الحدودي.. فيديو
سامح شكري: علاقات مصر متنوعة ومتوازنة
هاني رمزي يفجر مفاجأة حول أداء المنتخب فى مباراة سوازيلاند..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟