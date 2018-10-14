سامح شكرى يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى المرتقبة إلى روسيا

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى روسيا تأتي في إطار الاهتمام المتبادل بين القيادتين للتنسيق والتشاور الدولى فيما بينهما.





وأكد "شكرى" خلال حواره مع فضائية " أر تى"، أن العلاقات الثنائية بين البلدين ستتصدر المشاورات بين الرئيسين، لافتا إلى أن هناك تطورات لتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الفترة الماضية، مثل إقامة المنطقة الصناعية ببورسعيد ومحور قناة السويس، إضافة إلى تنفيذ اتفاق الضبعة بـ إقامة محطات نووية والعامل على توسيع رقعة التبادل التجارى بين البلدين.





وتابع شكرى: "علينا العمل على تقليص الفجوة فى الميزان التجارى بين البلدين"، مؤكدا أنه سيكون هناك مزيد من التعاون فى هذا الصدد والاستفادة من القدرات الروسية فى العديد من الصناعات الثقيلة.





وأضاف شكري أنه تم مؤخرا التوقيع على توريد 1300 عربة للسكك الحديد بمصر فى إطار تطوير هذه المؤسسة المهمة.



