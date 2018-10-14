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سامح شكري: علاقات مصر متنوعة ومتوازنة

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 01:13 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال سامح شكرى وزير الخارجية المصرية، إن مصر تسعى دائما إلى إقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول على أساس المصلحة المشتركة.

وأكد شكرى خلال حواره مع فضائية "أر تى"، أن مصر تسعى إلى أن تكون علاقاتها دائما مع الدول علاقات تؤدى إلى تحقيق الاستقرار والسلام ليس فقط بمنطقة الشرق الأوسط ولكن على مستوى القضايا الدولية.

وأضاف شكرى أن مصر تربطها علاقات إستراتيجية مع الولايات المتحدة، وعلاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبى، وهذا لا يمنع أن يكون لديها علاقة مع روسيا الاتحادية على رصيد العلاقة الممتدة على مدار 75 عاما مضت.

وأشار شكرى أن مصر مهتمة أيضا بتوسيع علاقتها مع دول مثل الصين والدول البازغة اقتصاديا، مؤكدا أن علاقات مصر متنوعه ولا تأتى على حساب طرف لصالح الطرف الآخر وإنما تكون لتحقيق مصالح مشتركة.

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