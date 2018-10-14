تناول كوبا من الليمون بالحليب واكتشف تأثيره السحري

يعد الليمون بالحليب واحدا من أكثر المشروبات الشائعة التي لا يعلم معظمنا مدى أهميتها بالنسبة للصحة العامة للجسم، وهو ما يجعلنا لا نتناوله بصورة مستمرة، ولكن عقب الاطلاع على السطور التالية حتما سيتغير الأمر كثيرا.





فكما جاء في موقع "بولد سكاى" الهندى، فإن تناول الليمون بالحليب بصورة مستمرة يساعد في تسهيل عملية الهضم لما يحتويه من ألياف طبيعية هام للجسم، إلى جانب ذلك المساهمة في التخلص من مشكلة البكتريا الموجودة داخل المعدة.



