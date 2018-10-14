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تناول كوبا من الليمون بالحليب واكتشف تأثيره السحري

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 02:44 ص
صدى البلد
علا أحمد
يعد الليمون بالحليب واحدا من أكثر المشروبات الشائعة التي لا يعلم معظمنا مدى أهميتها بالنسبة للصحة العامة للجسم، وهو ما يجعلنا لا نتناوله بصورة مستمرة، ولكن عقب الاطلاع على السطور التالية حتما سيتغير الأمر كثيرا.

فكما جاء في موقع "بولد سكاى" الهندى، فإن تناول الليمون بالحليب بصورة مستمرة يساعد في تسهيل عملية الهضم لما يحتويه من ألياف طبيعية هام للجسم، إلى جانب ذلك المساهمة في التخلص من مشكلة البكتريا الموجودة داخل المعدة.

ووفقا لما جاء في الموقع، فأن تناول الحليب بالليمون يساعد في التخلص من مشكلة الشعور بالكسل كونه يساعد في تعزيز الدورة الدموية في الجسم وبالتالى تنشيط خلايا الجسم، ويقلل من ارتفاع نسبة الكولسترول في الجسم وبالتالى يقلل من مخاطر التعرض للإصابة بأمراض القلب.

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