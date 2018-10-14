أسهل طريقة لتحضير كفتة الحاتي في المنزل

تقدم الشيف هبة عادل طريقة تحضير كفتة الحاتي في المنزل بطريقة المحترفين، والتي تتمثل في الآتي:





المكونات

نصف كيلو لحم مفروم، وملعقة كبيرة بيكنج بودر، ورغيف عيش فينو منقوع فى لبن ربع ساعة ونصفيه، ونضربه فى الكبه ليكون أشبه بالمعجون، وملعقه كبيرة سمن، وبقدونس مفروم (اختياري)، وملح وفلفل اسود، وبصل وثوم بودر ، وبهارات لحم وجوزه الطيب وحبهان مطحون، تفل بصلتين وسط والاحتفاظ بمياهه.





الطريقة:

نفرم اللحم مع البصل وكل البهارات ونضيف عليها العيش والبيكنج بودر ونكمل ضرب فى الكبة جيدا إلى أن تنعم وتلم كوره واحده وبعدها ننقلها فى بوله ونضيف السمن والبقدونس ونقلبها جيدا ونغطيها باسترتش وندخلها الثلاجة ساعة ونحضر ملعقة خشب ونشكل عليه الكفتة ونبتدى نصبع عليها الكفتة.



