أسهل طريقة لتحضير كفتة الحاتي في المنزل

تقدم الشيف هبة عادل طريقة تحضير كفتة الحاتي في المنزل بطريقة المحترفين، والتي تتمثل في الآتي:
المكونات
نصف كيلو لحم مفروم، وملعقة كبيرة بيكنج بودر، ورغيف عيش فينو منقوع فى لبن ربع ساعة ونصفيه، ونضربه فى الكبه ليكون أشبه بالمعجون، وملعقه كبيرة سمن، وبقدونس مفروم (اختياري)، وملح وفلفل اسود، وبصل وثوم بودر، وبهارات لحم وجوزه الطيب وحبهان مطحون، تفل بصلتين وسط والاحتفاظ بمياهه.
الطريقة:
نفرم اللحم مع البصل وكل البهارات ونضيف عليها العيش والبيكنج بودر ونكمل ضرب فى الكبة جيدا إلى أن تنعم وتلم كوره واحده وبعدها ننقلها فى بوله ونضيف السمن والبقدونس ونقلبها جيدا ونغطيها باسترتش وندخلها الثلاجة ساعة ونحضر ملعقة خشب ونشكل عليه الكفتة ونبتدى نصبع عليها الكفتة.
نحضر مياه البصل ونضيف عليها ملعقة صغيرة صلصة طماطم ملعقة كبيرة زيت وملح وفلفل ونعرض ايدينا للمياه دون تجفيف ونصبع الكفتة ونرصها فى صينيه مدهونه زيت و ندخلها الثلاجه ساعه، وبعدها ندخلها فرن سخن جدا إلى أن تنضج وذلك فى حوالى نصف ساعة وفور خروجها من الفرن نضع قطعة فحم وعليها ملعقة صغيرة سمن ونغطيها ربع ساعة لتكون جاهزة بعد ذلك للتقديم على المائدة.