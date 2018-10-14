القوات المسلحة تحذر من الأبواق الإعلامية المعادية للدولة.. فيديو

قال العقيد حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة المصرية، إن بيانات القوات المسلحة المتتالية حول العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، تهدف لتنوير الرأي العام بحقيقة الأوضاع وتناول سير الأحداث بشفافية.
وأضاف الرفاعي، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة" على قناة "مصر الأولى"، أن هناك أبواقا إعلامية معادية للدولة تعمل على بث رسائل سلبية تؤثر على العملية الشاملة سيناء 2018، وتحفز الإرهابيين.
وأشار إلى أن هناك تواصلا فوريا مع وسائل الإعلام لوضعها في حقيقة الأوضاع بكل شفافية ووضوح.
وشدد على أن الفترة الأخيرة، مع توفير المعلومات بشفافية ومصداقية، كان هناك إيجابية من استقبال الرأي العام للبيانات العسكرية، ووصل للرأى العام مدى شفافية القوات المسلحة في نقل المعلومات بمصداقية ووضوح، مناشدًا وسائل الإعلام بالرجوع للمصادر الرسمية لنقل الصورة الحقيقية والتصدي لبث الشائعات التى تؤثر على العملية الشاملة سيناء 2018.