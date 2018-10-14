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أخبار البلد

رئيس الوطنية لحقوق الإنسان: تقنين الكنائس تزامن مع ارتقاء مصر بالملف الحقوقي

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 01:40 ص
صدى البلد
أماني نوار
قال المستشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان إن خطوة تقنين أوضاع 120 كنيسة التي أقرها مجلس الوزراء جاءت في مثل الوقت الذي ترتقي فيه مصر بملف حقوق الإنسان.

وأوضح عبد النعيم لـ"صدى البلد" أنه لا صحة لما تم تداوله بأن مصر بها أقليات ولكن المجتمع المصري نسيج واحد لا فرق بين مسجد وكنيسة فكلاهما دور عبادة عند كل المصريين. 

وأضاف عبد النعيم: لا ننسى كلمة البابا عندما قال إذا احترقت الكنائس لدينا مساجد نصلي فيها، وهذه الروح مصر تعيشها من قديم الأزل"، مطالبا وزارة التنمية المحلية بالإسراع في الإجراءات وتسهيل البناء والتقنين. 

يذكر أن مجلس الوزراء عقد اجتماعً لتقنين أوضاع الكنائس، واستعرض الاجتماع نتائج عملية مراجعة أوضاع الكنائس التي طلبت تقنين أوضاعها، حيث جرى الموافقة على تقنين أوضاع 120 كنيسة ومبنى، ليبلغ بذلك عدد الكنائس والمبانى التي وفقت أوضاعها 340 كنيسة ومبنى.

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