رئيس الوطنية لحقوق الإنسان: تقنين الكنائس تزامن مع ارتقاء مصر بالملف الحقوقي

قال المستشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان إن خطوة تقنين أوضاع 120 كنيسة التي أقرها مجلس الوزراء جاءت في مثل الوقت الذي ترتقي فيه مصر بملف حقوق الإنسان.





وأوضح عبد النعيم لـ"صدى البلد" أنه لا صحة لما تم تداوله بأن مصر بها أقليات ولكن المجتمع المصري نسيج واحد لا فرق بين مسجد وكنيسة فكلاهما دور عبادة عند كل المصريين.





وأضاف عبد النعيم: لا ننسى كلمة البابا عندما قال إذا احترقت الكنائس لدينا مساجد نصلي فيها، وهذه الروح مصر تعيشها من قديم الأزل"، مطالبا وزارة التنمية المحلية بالإسراع في الإجراءات وتسهيل البناء والتقنين.



