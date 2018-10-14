تناولي الشوفان يوميا ولاحظي ما يحدث لجسمك

يعتبر الشوفان واحدا من أفضل المصادر التى يمكن الحصول من خلالها على مادة (Inositol) وهي تعتبر من المواد الهامة للمحافظة على معدلات الكوليسترول الطبيعية بالدم.





حسب ما جاء في موقع "هيلث" الأمريكي فإن الشوفان يحتوى على أغنى المعادن التي يحتاج إليها الجسن مثل الكالسيوم و البوتاسيوم و الماغنسيوم ، مما يعني إنه مصدر جيد لنظام غذائي سليم للجسم بدون كسب سعرات حراريه كثيرة، يوصف الشوفان للأشخاص الذين يعانون من الإكتئاب أو الحزن ، لأنه يُعد مضاد طبيعى للاكتئاب و القلق وكما ذكرنا و الاضطرابات العصبية.



