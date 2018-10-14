أحد أبطال أكتوبر ببني سويف: المقاتل المصرى أقوى من الدبابة والمدرعة..صور

نظمت أمانة التقييم والمتابعة بحزب مستقبل وطن ببنى سويف بإشراف النائب حسام العمدة أمين عام الحزب بالمحافظة وبرئاسة العميد محمود صبرى، أمين اللجنة احتفالية برموز أكتوبر من أسر الشهداء والمقاتلين المصابين..وسط حضور للسياسيين وأساتذة الجامعات والشباب .





استعرض اللواء محمود منصور الخبير الاستيراتيجى وأحد مصابى أكتوبر صور من يوميات الجبهة مع مقاتلين عظماء علموا العالم أن الشعب المصرى هو المعلم بحق وهو صاحب النصر وحذر من الحروب الجيل وبث اليأس فى النفوس.





كما روي اللواء رشدى ابراهيم من ابناء الواسطى وأحد الرموز الوطنية ومن مقاتلى أكتوبر لشبابنا من يوميات الجبهة وحكاية الثغرة وكيف كان المقاتل المصرى اقوى من الدبابة والمدرعة وكانت الله اكبر كلمة السر.



