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سامح شكرى: كسرنا شوكة الإرهاب وقضينا على بنيته الأساسية.. فيديو

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 01:47 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن المجتمع المصرى والقوات المسلحة والشرطة قدمت تضحيات كبيرة فى مقاومة الإرهاب والاستهداف المستمر الذي تتعرض له مصر من قبل التنظيمات الإرهابية التي تتلقى دعما من دول توفر لها العتاد والتمويل والمنصات الإعلامية.

وأكد شكرى خلال حواره مع فضائية "روسيا اليوم"، أن ما بذلته القوات المسلحة والشرطة من بسالة لمقاومة آفة الإرهاب، بالرغم ما لديها من إمكانيات وقدرات، مضيفا أن ما تم تحقيقه على أرض سيناء من خلال العملية الشاملة يدعو للإعجاب.

وأضاف شكرى: "استطاعت القوات المسلحة والشرطة كسر شوكة الإرهاب وتحقيق نجاحا كبيرا فى القضاء على البنية الاساسية للتنظيمات الارهابية"، مشيرا إلى أن دور القوات المسلحة مستمرا للقضاء على الإرهاب مع مراعاة عدم التأثير على حياة مواطني سيناء.

وتابع شكرى: "العملية الشاملة تأخذ منحى دائما فيه تدقيق وحرص حتى لا يتأثر اهلنا بسيناء ومصر عازمة على القضاء التام على التنظيمات الإرهابية وإعفاء الشعب المصري من شرورها".

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