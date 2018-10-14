نصائح مهمة للقضاء على مشكلة الكرش

يعتبر التخلص من الكرش من أكثر المشكلات التي يعاني منها الكثير منا، فكما جاء في موقع"بولد سكاى" الهندى، فهناك مجموعة من الطرق الطبيعية التي تساعد في القضاء على الكرش ومنها، الوقوف السليم والمنتصب، لأن الوقوف الخاطئ مشكلة شائعة جدا، وتؤثر بشكل مباشر على شكل الجسم وبالتالي حجم البطن، وتمارين اللياقة التي تهدف لتسوية البطن.





وبحسب ما ذكر في الموقع، فأن التمارين الثلاثية يساعد في تنشيط عضلات البطن، إضافة إلى ذلك الحرص على تناول طبق من السلطة بصورة مستمرة وذلك لأنه يساعد في منح الجسم الشعور بالشبع لفترات طويلة.



