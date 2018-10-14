ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

نصائح مهمة للقضاء على مشكلة الكرش

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 04:45 ص
صدى البلد
علا أحمد
يعتبر التخلص من الكرش من أكثر المشكلات التي يعاني منها الكثير منا، فكما جاء في موقع"بولد سكاى" الهندى، فهناك مجموعة من الطرق الطبيعية التي تساعد في القضاء على الكرش ومنها، الوقوف السليم والمنتصب، لأن الوقوف الخاطئ مشكلة شائعة جدا، وتؤثر بشكل مباشر على شكل الجسم وبالتالي حجم البطن، وتمارين اللياقة التي تهدف لتسوية البطن.

وبحسب ما ذكر في الموقع، فأن التمارين الثلاثية يساعد في تنشيط عضلات البطن، إضافة إلى ذلك الحرص على تناول طبق من السلطة بصورة مستمرة وذلك لأنه يساعد في منح الجسم الشعور بالشبع لفترات طويلة.

كما يجب الحرص على الامتناع عن تناول المشروبات الغازية.

ترشيحاتنا

حكم الشرع فى أخذ فوائد البنوك

هاني رمزي يفجر مفاجأة حول أداء المنتخب فى مباراة سوازيلاند..فيديو

هاني رمزي يوجه رسالة لـ تريزيجية بعد مباراة سوازيلاند.. فيديو

غنوة ليست الأولى.. نجوم ماتوا في عز شبابهم

أحمد موسى يكشف تفاصيل لقاء جمعه مع حسني مبارك.. فيديو

أهالي المعصرة بعد توصيل الغاز: رحمونا من بلطجية الأنابيب.. فيديو

محمد يوسف يحسم التجديد والتمديد لـ7 من نجوم الأهلى

سامح شكرى: كسرنا شوكة الإرهاب وقضينا على بنيته الأساسية.. فيديو

الرفاعي: مليار و300 مليون تعويضات للمتضررين من المنطقة العازلة.. فيديو

المخابرات الليبية تكشف عن أولى اعترافات الإرهابي هشام عشماوي

الإنتاج الحربي يفتح النار على الزمالك بسبب عامر عامر .. فيديو

المغرب تحقق فوزًا في الوقت القاتل على جزر القمر بمشاركة أزارو..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. هندي يعيش بوجه أسد لمدة 20 سنة

جمارك بورسعيد تحبط تهريب أجهزة لاسلكي ومنشطات جنسية قادمة من الصين.. صور

محافظ البحيرة يراجع تجهيزات مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة..100 مليون جنيه لرفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية..صور

جريمة هزت منطقة شبرا .. رحمة ضحية شياطين الإنس ..والأهالى يطالبون بالقصاص.. صور

البرازيل تستعد لمواجهة الأرجنتين فى كلاسيكو أمريكا اللاتينية بالسعودية..صور

فيديو

هاني رمزي: غياب صلاح سيؤثر علينا وكوكا حظه سيئ.. فيديو
سامح شكرى: كسرنا شوكة الإرهاب وقضينا على بنيته الأساسية.. فيديو
سامح شكرى يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى المرتقبة إلى روسيا
القوات المسلحة: اكتشاف 3 آلاف نفق على الشريط الحدودي.. فيديو
سامح شكري: علاقات مصر متنوعة ومتوازنة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟