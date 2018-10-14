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مرأة

4 استخدامات مدهشة لبودرة الأطفال

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 04:34 ص
صدى البلد
علا أحمد
نشرت صفحة عالموضة، مجموعة من أبرز الاستخدامات الهامة لبودرة الأطفال التي تعتبر واحدة من أكثر المواد التجميلية الهامة، وتتمثل أهمها في الآتي:

زيادة حجم الرموش، ويتم ذلك عن طريق القيام بوضع بودرة الأطفال بعناية وتوزيعها على رموش العينين، وتساهم بودرة الأطفال في زيادة كثافة الرموش وطولها وحجمها.

تساهم بودرة الأطفال في امتصاص العرق الموجود على الوجه خاصة للبشرة الداكنة أو السمراء.

تساهم بودرة الأطفال في الحفاظ على مظهر الوجه بحيث يكون غير لامعًا ولا يظهر تعرق الوجه.

استخدام بودرة جونسون على المنطقة الحساسة يساهم في تخفيف الروائح المنبعثة من هذه المنطقة.

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