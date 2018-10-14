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محافظات

ضبط 500 مخالفة مرورية فى كمائن ليلية بأسوان.. صور

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 02:50 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
شنت أجهزة الأمن بأسوان، حملة مرورية تحت إشراف اللواء نائل رشاد مساعد وزير الداخلية مدير الأمن.

وأسفرت الحملة عن ضبط 501 مخالفة مرورية متنوعة شملت فحص 25 قائد سيارة تحت تأثير المواد المخدرة بطريق السماد بدائرة قسم شرطة أول أسوان، ونتج عنها ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطى مخدر حشيش وبانجو.

كما تم ضبط 6 مركبة توك توك وسيارة بدون ترخيص ، بجانب تحرير 69 مخالفة تجاوز حد السرعة والتصالح الفوري في 73 مخالفة، وتحرير 99 مخالفة غرامة ونش وسحب تراخيص 67 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 185 مخالفة متنوعة.

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