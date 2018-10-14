كيف تصل إلى القمة.. الخبراء يجيبون بـ6 نصائح

في هذه الحياة يحتاج الفرد إلى التفكير بشكل مبدع حتى يمكنه التغلب على مشكلاتها، لذا عليه التفكير بشكل إيجابي، وأن يتبع أساليب جديدة حتى يصل إلى القمة وأن يحقق بصمة ما، وينصح موقع "باستل" بمحاربة المشاعر السلبية ومجاهدة الإحباط بـطرق بسيطة وهي:





-دائما فكر بإيجابية حتى وإن ماحولك سلبي. استلهم أي ملامح للإيجابية ممن بيئتك، حيث وجدت دراسة أجرتها جمعية العلوم النفسية الأمريكية أن القرارات الذاتية النابعة من نظرة إيجابية قادرة على تغيير الحياة.





- اجعل عباراتك اليومية إيجابية. حيث ينصح الخبير النفسي جو إيكلير، بقول كلمات إيجابية، بعدم إطلاق كلمات سلبية على قضية تحتمل وجهين، و التواصل مع الأشخاص بأسمائهم المحببة.





-إذا كنت تواجه مشكلة في محاربة الأفكار السلبية ، فإنه من السهل أن يتم تحويل الفكر السلبي إلى محايد وليس بالضروري إيجابي.





- تحدث مع الآخرين واستمع أكثر لهم . حيث يرى شانون دين، الخبير النفسي، إن الأشخاص السلبيين عادة يتمتعون بقدرة ضعيفة على الاستماع للآخرين وفهم مشاعرهم، بينما يكون الاستماع للآخر هو أول خطوات الشعور بإيجابية.





- اصنع تغييرات في منزلك. إذا كنت تشعر بالسلبية في مكان معين، فمن المرجح أنك تفتقد للهدوء والاسترخاء في ذلك المكان، ووفقا لدراسة أجريت عام 2004 ونشرت في مجلة الطب البديل والتكميلي الأمريكية، يمكن أن يساعد تغيير الأماكن والألوان على تقليل مستويات الشعور بسلبية بسرعة.



