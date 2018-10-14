كاتب أمريكي يفضح أكاذيب قتل السعوية لخاشقجي ويكشف هوية مؤلفها

كشف الكاتب والباحث الأمريكي في ملف الأمن القومي والإرهاب، باتريك بولي، في مقال له، عن حقيقة واقعة اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي، الذي تتهم تركيا، المملكة العربية السعودية باختطافه وقتله.



نقلت صحيفة "عاجل" السعودية عن، بولي في مقاله بموقع "بي جي ميديا"، أن خبراء أمنيون كذبوا الروايات التي تروجها وسائل الإعلام التركية حول اختفاء خاشقجي، كاشفين عن أن هذه الشائعات ليست إلا حملة ممنهجة تقف وراءها عدة جهات من خلال تقارير معدة سلفا.



وأضاف ان الباحثين توصلوا إلى هويات بعض المأجورين الذين يروجوا هذه التقارير، كما تناول الكاتب في مقاله أحد أبرز هؤلاء المأجورين.



وأشار الكاتب إلى ان وسائل الإعلام الأمريكية تستقي معلوماتها من تسريبات المصارد التركية، على الرغم من أن تركيا أكبر سجن للصحفيين في العالم، الأمر الذي اعتبره مثيرا للسخرية.



وتابع الكاتب أنه خلال الـ24 ساعة الماضية ظهرت لمحة عن هوية الشخص الذي يغذي تقارير وسائل الإعلام في أزمة خاشقجي بما في ذلك مصدر واحد على الأقل كان مرتبطا بمؤامرة مشتركة للاستخبارات الليبية وتنظيم القاعدة لاغتيال ولي العهد السعودي.



ولفت إلى أن "ياهو نيوز" نشرت مقالا لمقرب من خاشقجي زعم خلاله أن انتقادات الرئيس الامريكي دونالد ترامب في وسائل الإعلام ترتبط مباشرة بأوامر لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بقتل خاشقجي.



وأكد الكاتب أن مصدر هذه المقالة هو الأمريكي اللبناني خالد صافوري، الذي ظهر في وقت سابق من هذا الأسبوع كمصدر معلن في مقال بعنوان "ديلي بيست" حول مساعي خاشقجي المزعومة من أجل الديمقراطية.



وأفصح عن أن صافوري شخصية تتمتع بحماية جامع التبرعات لتنظيم القاعدة الشهير، عبد الرحمن العمودين الذي يقضي الآن حكما بالسجن لمدة 17 عاما في السجن الفيدرالي.



واستطرد أن صافوري أنشأ في عام 1998 منظمة جديدة هي المعهد الإسلامي، وهو من الذين قدموا أموال تدشين لمشروعه الجديد، كان معلمه العمودي.



ووفقا لمقال بولي المدعوم بالوثائق والصور والفيديوهات، فإن إحدى الأحداث الأولى التي عقدها المعهد كانت بتمويل من وزارة الخارجية القطرية، وكان المعهد راعيا لمسيرة 28 أكتوبر 2000 في لافاييت بارك حيث ألقى العمودي خطبة حماسية دعم فيها حماس وحزب الله اللبناني.



واستطرد أن قطر كانت تعمل مع صافوري و"نوركويست" على تكوين صورة عن قطر على أنها في مقدمة البلدان الإسلامية في الليبرالية.



كان العمودي أقر بتورطه في محاولة لقتل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



واختتم بأن الاستشهاد بصافوري في عدد من وسائل الإعلام حول التورط المزعوم للمملكة العربية السعودية في اختفاء خاشقجي، لا يرتبط باي غشارة عن علاقته بالعمودي الذي خطط وشارك بعملية الاغتيال الفاشلة.