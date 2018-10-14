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أخبار العالم

الرئيس اليمني: تعرضت لـ4 محاولات اغتيال ونجوت بقدر الإله

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 03:19 ص
الرئيس اليمني عبد
الرئيس اليمني عبد ربه منصور
حسام رضوان
كشف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن تعرضه لعدة محاولات اغتيال خلال الفترة الماضية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن الرئيس اليمني في كمة له بمناسبة الذكرى 55 لثورة تحرير الجنوب اليمني، إنه تعرض لـ4 محاولات اغتيال في العاصمة اليمنية صنعاء، لكن الأقدار أنقذته، وأردف: "لن أقول بشجاعتي أو بذكائي لكن قدر الإله سلمنا".

وأضاف أن الحوار الوطني هو المخرج الوحيد لمستقبل وأمن الشعب، وأن الشعب لن يستطيع بناء أمن واستقرار من دون أن تحصل كل شريحة في الوطن على حقها.

وتواجه الحكومة اليمنية الشرعية إرهاب مليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران، فيما تقود المملكة العربية السعودية التحالف العربي لدعم الشرعية.

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