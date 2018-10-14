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منوعات

قصة مادهوري الهندية.. تعبت من مطالب زوجها الغريبة فأقدمت على أبشع عمل

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 03:21 ص
صدى البلد
محمد علي
في واقعة غريبة أثارت الكثيرين في الهند، أقدمت امرأة شابة على إنهاء حياتها بسبب معاناتها من زوجها الذي يظهر إنه كان أكبر عقدة في حياتها. 

وقالت صحيفة مومباي ميرور الهندية، إنه رغم صغر سنها أقدمت امرأة في الـ24 من عمرها على إنهاء حياتها، بزعم تعرّضها لمضايقات من زوجها الهندي والذي كانت تعيش معه في أمريكا. 

وتركت المرأة أمريكا ووصلت إلى بيت والديها في حيدر أباد بالهند وانتحرت شنقا.

وعادت فيلابو مادهوري من كاكاتيا ناجار في منطقة نيرميدت من الولايات المتحدة، مدعية أنها لم تعد تتحمل تصرفات زوجها هانومانثا راو، الذي تزوجت به منذ نوفمبر 2016.

وزعمت والدتها أن زوجها راو، حول أجبر الشابة على القيام بما لاتريد حيث لم يكن يتصرف بشهامة معها، وعندما رفضت، قام بالتعدي عليها بالضرب.

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