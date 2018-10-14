منظمة في كوبا تدعم السلام بطريقة غير متوقعة

قالت صحيفة هافانا تايمز، إنه في حدث قاري يسمى أمريكا ميديتيات استضافته كوبا، نظمت مجموعة Art of Living حفلًا للسلام بطريقة غريبة، دعت فيه كل من كان مهتمًا بالتأمل والسلام، في متنزه مونت باريتو البيئي في بلايا بالعاصمة الكوبية هافانا.





وتوصلت مجموعة آرت أوف ليفيينج في كوبا مع بقية دول أمريكا اللاتينية: الأرجنتين والبرازيل وبيرو وتشيلي وأوروجواي وباراجواي وكولومبيا وربما دول أمريكا اللاتينية الأخرى ، لأول مرة ، في تجمع يدعو إلى السلام من خلال التأمل عبر رياضة اليوجا.



