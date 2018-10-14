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أخبار البلد

اليوم.. وصول جثمان المصرى المتوفى في حادث سير بقطر

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 04:40 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
يصل إلى أرض الوطن، جثمان المواطن المصري، "محمد أحمد البدوى محمد"، البالغ من العمر 31 عاما، وبلدته الواسطى محافظة بنى سويف، في الساعة 12.30 ظهر اليوم الأحد، والمتوفى في حادث سير بقطر ، على طيران الشرق الأوسط فى الرحلة التي تغادر مطار الدوحة الساعة 6.50 صباحا لتصل إلي مطار عمان - الأردن 9.30 صباحا، وإلى مطار القاهرة في الثانية عشر والنصف ظهرا.

كان محمد سعفان وزير القوى العاملة، أصدر تعليمات فورية بمجرد علمه بالحادث، لمكتب التمثيل العمالي بقسم رعاية مصالح مصر بالدوحة، بمتابعة إجراءات نقل الجثمان المواطن المصري، الذي توفي نتيجة حادث سير نتج عنه وفاته، فضلًا عن متابعة مستحقاته وتعويضاته.

وتلقي سعفان، تقريرًا عبر المستشار العمالي هشام كامل، أشار فيه إلي أن النيابة صرحت بدفن الجثمان، وقد تم تقديم واجب العزاء لأسرة المتوفى باسم وزير القوي العاملة ، ومدير قسم رعاية مصالح جمهورية مصر العربية بالدوحة بالإنابة ، المستشارة مروة شعير ،والمكتب العمالى.

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